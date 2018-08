Frana a Courmayeur, morti marito e moglie milanesi: la loro auto travolta da sassi e fango

Il fango e i detriti hanno restituito il suo corpo martedì mattina, a più di dodici ore dal disastro. Quello del suo compagno, invece, i soccorritori lo avevano già trovato nella tarda serata di lunedì, quando ormai per lui non c'era già più nulla da fare.

Due milanesi - Vincenzo Mattioli di sessantuno anni e sua moglie - sono morti in Val Ferret, nel comune di Courmayeur, travolti da una frana che si è staccata in località Planpinceux invadendo la strada comunale.

L'auto della coppia, che stava andando in vacanza, è stata centrata in pieno dalla colata di sassi e fango e per i due non c'è stato scampo. Il corpo di Mattioli è stato trovato praticamente subito ed è stato recuperato dal soccorso alpino valdostano per poi essere portato alla camera mortuaria del cimitero di Courmayeur. Sua moglie, invece, è stata ufficialmente dispersa fino a martedì mattina, quando i soccorritori hanno individuato il suo cadavere incastrato sotto la macchina.

La situazione nella Val Ferret è drammatica, tanto che il comune di Courmayeur ha pubblicato un documento ufficiale "che ordina a partire dalle ore 8 del 7 agosto 2018, l’evacuazione della Val Ferret a partire dalla sbarra di La Palud fino al fondo della valle". "Per coloro che sono bloccati a monte della frana - ha spiegato la stessa amministrazione - l'indicazione è di tenersi pronti in quanto è in corso la realizzazione di una pista alternativa per la discesa di cui sarà data comunicazione non appena terminati i lavori".

Gli sfollati - i primi 25 sono stati ricoverati lunedì sera in un centro d'accoglienza temporanea nel palazzo dello sport di Dolonne - dovrebbero essere più di duecento.