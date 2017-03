Maxi blitz dei carabinieri nel campo nomade di via Vaiano Valle: in volo anche l'elicottero

Maxi blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Milano in un campo nomadi abusivo in via Vaiano Valle.

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli presso i campi rom della città, venerdì mattina i militari della Compagnia Milano Porta Monforte sono intervenuti con un articolato dispositivo che ha visto impegnati anche i militari della Cio del Terzo Reggimento Lombardia, del Gruppo Carabinieri Forestale, le unità cinofile e un elicottero dell’Elinucleo Carabinieri di Orio al Serio (Bergamo).

Nel corso delle operazioni sono state identificate novanta persone, con trentasette minori. Una ventina dei 'residenti' erano già noti alla giustizia per precedenti penali. Controllati anche quarantacinque veicoli.