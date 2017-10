Smog alle stelle a Milano: la Pianura Padana fotografata dall'astronauta Paolo Nespoli

La Pianura Padana fotografata da un punto di vista privilegiato: la stazione spaziale internazionale. L'immagine, scattata dall'astronauta italiano Paolo Nespoli, incute quasi timore: il nostro territorio è nascosto da una spessa cortina di foschia. "Nebbia o smog?" si interroga il cosmonauta, ma la bruma in realtà è solo sul Nord-Est e si distingue per il suo colore bianco.

La situazione è critica. Secondo i dati pubblicati da Arpa Lombardia sul portale istituzionale nella giornata di mercoledì 18 la concentrazione di Pm10 a Milano è di 90 microgrammi per metro cubo. In pratica quasi il doppio rispetto al massimo consentito (50 microgrammi per metro cubo). La situazione è preoccupante, anche perché non sono previste perturbazioni nei prossimi giorni.

Per combattere l'inquinamento a Milano è scattato lo stop delle auto inquinanti. Non solo: visto il caldo fuori stagione il comune ha invitato i cittadini a tenere spente le caldaie. Ma non è abbastanza e ne è convinto anche il sindaco Giuseppe Sala che ha spiegato: "Servono misure a lungo termine".