Stazione Centrale, militare pugnalato alla gola con delle forbici da un passante

Un militare è stato pugnalato alla gola con delle forbici da un passante in Piazza Duca d'Aosta a Milano, davanti alla Stazione Centrale, nella mattinata di martedì 17 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 11, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, i carabinieri - che hanno fermato l'aggressore, uno straniero - e la polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, il militare - 34 anni, di Strade sicure - è stato colpito al collo con due fendenti sferrati con un paio di forbici . La pugnalata gli ha provocato una ferita non profonda: l'uomo è cosciente e non corre pericolo di vita. L'ambulanza l'ha trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.

L'aggressione è avvenuta da dietro, apparentemente all'improvviso e senza motivo. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore dopo aver pugnalato il militare alla gola è fuggito verso via Vittor Pisani dove è stato fermato dai carabinieri. Metntre i carabinieri lo fermavano avrebbe urlato "Allah akbar". L'uomo, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sarebbe un frequentatore abituale di piazza Duca d'Aosta.