Violenza sulle donne: si presenta dalla ex con un manganello in macchina, denunciato

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre si scagliava con violenza contro la casa della sua ex convivente e compagna. E' successo nella serata di venerdì 27 aprile. I militari del radiomobile di Pavia, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati avvertiti da una telefonata proveniente da Bornasco, un centro della provincia pavese non lontano da Lacchiarella.

Davanti alla casa della donna c'era il suo ex, il 36enne italiano S.B., già noto alle forze dell'ordine. L'uomo la stava minacciando e colpiva con violenza la porta d'ingresso dell'abitazione.

I carabinieri lo hanno controllato: in auto, dentro il portaoggetti, aveva un manganello rigido in acciaio. Per l'uomo la vicenda si è conclusa con una denuncia: risponderà di minacce e porto abusivo di oggetti per offendere.