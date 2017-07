Minaccia la madre con un machete: voleva i soldi per la droga

Per convincere l’anziana madre a dargli i soldi per comprare la dose quotidiana di droga, non ha esitato a minacciarla. E siccome lei non cedeva, il 36enne ha tirato fuori un machete. Nemmeno di fronte a una simile arma la donna ha cambiato idea. Anzi, ha chiamato i carabinieri. La notizia è stata riportata da MonzaToday

I militari della compagnia di Desio sono giunti nella casa, nel centro di Senago, nella serata di mercoledì e hanno trovato il giovane, 35 anni, che ancora stava minacciando la mamma, in stato di choc. Il tossicodipendente è stato arrestato per tentata estorsione.

L’arma è stata ritrovata in camera da letto e sequestrata: proprio qui il ragazzo aveva tentato di nasconderla.