"Paladini fr... pederasta ha l'Aids". Minacce e insulti su Fb al leader dei Sentinelli

Da mesi Luca Paladini, leader dei Sentinelli di Milano, è sottoposto a minacce online dopo avere pubblicato a scopo di denuncia sulla pagina del gruppo un fotomontaggio con Laura Boldrini (ex presidente della Camera) decapitata. A febbraio, sulla pagina Facebook di Paladini, era comparso un post con la foto del suo volto tumefatto, come se fosse stato picchiato, accompagnata da un testo in cui si sosteneva che questo era "ciò che si meriterebbero" i "frociosessuali che adescano minorenni".

Le minacce, i messaggi di insulti e altro sono però quasi all'ordine del giorno. Così i Sentinelli hanno lanciato una campagna contro il bullismo anche virtuale: "Vogliamo arrivare a una legge che punisca severamente i diffusori di odio omofobi e sessisti perché questo Paese conta già numeri drammatici di ragazzi e ragazze che vinti dalle minacce, paure e derisioni, si sono tolti la vita", si legge in un testo dei Sentinelli.

Il 23 aprile è apparso in un post di Paladini un commento (a nome di un "fake") che iniziava con "brutto frocio pederasta". Poi è comparsa addirittura una pagina Facebook: "Luca Paladini pederasta ha l'Aids". Il delirante testo di un post: "Ora lo stesso frocio pederasta Luca Paladini ha confessato di aver contratto l'epatite (..) una moltitudine di froci pederasti come Luca Paladini continuano a morire (per fortuna) d'Aids (..) a noi ci faranno sempre schifo esseri ripugnanti e invertiti come Paladini in quanto oltre ad essere malati sono anche infetti e portatori di malattie".

Immediata la solidarietà di decine di migliaia di persone e anche di esponenti politici di primo piano, che stanno rispondendo a Paladini con l'hashtag #SiamoTuttiLucaPaladini.