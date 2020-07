Minaccia di morte un collega e vuole 50mila euro, arrestato ex presidente di 2 cooperative

"Dammi 50mila euro o ti ammazzo", erano di questo tenore le minacce che un uomo di 61 anni rivolgeva da un po' di tempo a un suo ex collega di lavoro. È stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Paullo.

Le manette sono arrivate nel pomeriggio di giovedì, al termine di una serrata attività info-investigativa. L'accusa è quella di estorsione perché il 61enne nello specifico aveva minacciato di morte un uomo con cui in passato aveva avuto rapporti di lavoro, in cambio pretendeva la grossa somma di denaro.

Tutto era nato perché il 61enne finito in manette, nel 2010, era presidente di due cooperative per cui la vittima lavorava come procacciatore d'affari. Entrambi successivamente tra il 2013 ed il 2014 erano stati condannati con altre persone per reati di tipo societario e finanziario.

Prima pretendeva un milione di euro

Per questo motivo l'uomo, dal momento che aveva contratto diversi debiti a seguito delle sentenze, già in passato aveva chiesto alla vittima un milione di euro ritenendolo responsabile dei suoi debiti.

I due si sono incontrati casualmente il 6 luglio all'interno di un supermercato e l'estorsore ha ripreso il discorso abbandonato in passato. Ed è ripartito con la richiesta di soldi e le minacce. Impaurito, l'uomo ha denunciato tutto e fissato un appuntamento con il 61enne. Così, grazie a un servizio mirato, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e con i soldi in mano.