Minaccia la compagna con un coltello: la figlia di lei chiama la polizia

Lite in famiglia nel tardo pomeriggio di lunedì 9 gennaio. E' successo in zona Villa San Giovanni, in via Soffredini, verso le sette. Sul posto, chiamata da una ragazza di 29 anni, una volante della polizia. La madre, una dominicana di 50 anni, era vittima di percosse e minacce da parte del compagno, un connazionale di 38 anni.

L'uomo - noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga ed evasione - aveva in particolare minacciato la sua fidanzata convinvente con un coltello. E questo aveva preoccupato la giovane (figlia di lei). Le due donne sono state poi accompagnate al Policlinico in evidente stato di choc, mentre per l'uomo è arrivato il provvedimento di allontanamento dall'abitazione. Alla polizia non risultavano altri episodi di maltrattamenti o liti in famiglia.