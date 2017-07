Irrompe con una bombola di gas e minaccia di far esplodere tutto negli uffici di MM Casa

Paura negli uffici comunali di MM casa in via Civitavecchia a Milano: nella mattinata di mercoledì, un uomo si è barricato all'interno della struttura con una bombola di gas in mano, minacciando di far saltare in aria tutto. Motivo della sua sfuriata il fatto che durante uno sgombero dei giorni precedenti, presso l'abitazione nella quale dimorava in via Borsieri, gli operatori - a suo dire - avessero 'fatto sparire' anche degli attrezzi che utilizzava per lavorare. Poco prima aveva visitato il deposito di MM in via Quintiliano dove aveva dato vita ad un'altra sfuriata con gesti di autolesionismo.

L'irruzione e la cattura

A chiamare la polizia sono i dipendenti comunali, terrorizzati dalle minacce dell'uomo, un cittadino bulgaro di 56 anni. "Ora saltiamo tutti per aria - urla - e piangerete sulle mie ceneri". Quando arrivano gli agenti - alle 9.30 - l'odore di gas è già molto forte. La polizia fa evacuare tutto il personale presente, una decina di impiegati. Poi, gli agenti cercano di calmare lo straniero, ascoltando le sue ragioni. Lui è molto agitato e vuole parlare col direttore. Con una mano regge la bombola da 190 grammi e con l'altra un accendino. Durante questa fase di colloqui, con uno scatto, un agente riesce a strappare dalla sua mano l'accendino. Il 56enne, a quel punto, da sotto la maglietta prende un coltello e cerca di perforare la bombola ma viene bloccato da altri poliziotti.

L'attacco di epilessia

Due dipendenti dell'ufficio comunale, molto provate, vengono portate in ospedale in codice verde mentre l'uomo viene trasferito in questura. In via Fatebenefratelli, però, ha un malore - probabilmente un attacco di epilessia -, e viene soccorso dal 118. E' stato arrestato per detenzione di materiale esplodente e resistenza a pubblico ufficiale.