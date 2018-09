Milano, va dal suo ex armata per ucciderlo: 'Ti ammazzo se frequenti altre, devi stare con me'

Gli ha telefonato e gli ha detto "sto arrivando per ammazzarti". Poi, come a voler tenere fede a quella folle promessa, si è presentata sotto casa sua con due coltelli in macchina e ha iniziato a minacciarlo e insultarlo. E alla fine, dopo l'ennesima sfuriata, per lei sono scattate le manette.

Una donna di cinquantaquattro anni è stata arrestata lunedì mattina a Trezzano sul Naviglio dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Corsico con l'accusa di atti persecutori nei confronti del suo ex convivente, un uomo di un anno più piccolo.

I militari hanno trovato la 54enne sotto casa dell'ex compagno mentre lo aggrediva e minacciava di morte urlandogli contro "ammazzo te e tutta la tua famiglia". E ancora: "Ti ammazzo se scopro che frequenti altre donne, tu devi stare solo con me".

Nella macchina della donna, subito bloccata, i carabinieri hanno scoperto anche due coltelli da cucina. Per lei, che già in passato aveva minacciato l'ex fidanzato, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.