Minaccia di morte un frate per avere 20 euro: denunciato

Ha incrociato per la strada un frate di 35 anni e lo ha minacciato di morte, ritenendolo "colpevole" di avere convinto un sacerdote a non versargli più 20 euro alla settimana di elemosina. Durante il battibecco gli ha rubato il telefono. Poi si è presentato nel convento per chiedere che quella somma gliela desse lui, in cambio del cellulare. E' successo a Vigevano nella serata del 15 dicembre in strada San Marco: il frate si stava recando a casa di un romeno a consegnargli un pasto a domicilio.

Il frate si è rivolto ai carabinieri che, dopo alcune indagini, hanno individuato il responsabile: si tratta di un egiziano di 26 anni, residente nella città ducale. Lo hanno denunciato per furto, minaccia aggravata ed estorsione.