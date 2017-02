Chiede ospitalità alla mamma e alla nonna, poi pretende i soldi: "Spacco tutto"

Ha chiesto ospitalità, insieme alla sua ragazza, alla madre e alla nonna, che vivono in un appartamento di via Tartini (zona Dergano), ma poi a più riprese ha chiesto denaro alle due donne, minacciando di "spaccare tutto" se non gli fosse stato dato qualcosa.

La madre e la nonna gli hanno dato 90 euro: lui e la fidanzata si sono allontanati dall'abitazione per poi tornare dopo circa tre quarti d'ora e chiedere altri soldi. Le donne, a quel punto, hanno deciso di chiamare la polizia.

Gli agenti sono arrivati nell'abitazione e hanno ascoltato il racconto delle vittime. Alla fine hanno indagato il ragazzo, un italiano di 28 anni con alcuni precedenti per droga. Risponderà di estorsione. E' successo nel corso della serata del 7 febbraio.