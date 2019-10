Aggredisce la matrigna e devasta casa: ragazza di 24 anni arrestata dai carabinieri

L'ha aggredita, l'ha minacciata di morte e ha distrutto i mobili. Ancora, come aveva già fatto almeno due volte. Una ragazza di ventiquattro anni, una giovane italiana con precedenti, è stata arrestata mercoledì sera dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della matrigna, una donna di cinquantasei anni.

A dare l'allarme è stata proprio la 56enne, che alle 21.15 ha chiesto aiuto al 112 perché la figlia del compagno - in quel momento evidentemente sotto effetto di stupefacenti - la stava minacciando di morte, aggredendo e danneggiando la loro casa, in via Colla.

Quando ha sentito che la donna aveva allertato i carabinieri, la 24enne si è chiusa in una stanza e i militari hanno dovuto faticare non poco per riuscire a bloccarla e ammanettarla.

La matrigna, ascoltata poi dagli uomini dell'Arma, ha spiegato che quella situazione complicata andava avanti ormai da tempo e che aveva formalizzato già due denunce a maggio 2018 e settembre 2019.