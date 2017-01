"Se non scendi in strada ti uccido": minacciava la moglie, arrestato

Il 6 gennaio il giudice lo aveva obbligato ad allontanarsi dalla casa coniugale, dopo varie denunce per maltrattamenti presentate dalla moglie.

Ma lui, un italiano di 61 anni, si è comunque ripresentato davanti a casa, nella serata dell'11 gennaio, in via Vincenzo da Seregno (Bruzzano), intimando alla moglie (che ha 41 anni) di scendere in strada per un confronto e minacciandola di morte se non avesse acconsentito.

La donna, spaventatissima, ha telefonato al numero unico di emergenza. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno sorpreso in strada il 61enne mentre ancora inveiva contro la moglie e la minacciava. I militari lo hanno quindi arrestato e portato a San Vittore.