Milano, minaccia la nonna e il suo cagnolino per i soldi per la droga: arrestato un 29enne

Ha minacciato, di nuovo, sua nonna di ottanta anni. Con un coltello in pugno si è scagliato contro di lei e contro il suo cagnolino, un piccolo meticcio. Sempre per lo stesso motivo, sempre per farsi dare i soldi per la droga.

Un ragazzo di ventinove anni - un italiano con conclamati problemi di tossicodipendenza - è stato arrestato domenica pomeriggio dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione aggravata. Il giovane, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa dell'anziana e di un divieto di avvicinamento alla nonna per precedenti aggressioni, ha tentato di farsi dare dall'ottantenne i soldi per comprarsi una dose.

Per mostrare di essere pronto a fare sul serio, il ragazzo - stando a quanto accertato dalla polizia - ha afferrato un coltello da cucina e ha minacciato di uccidere il cagnolino di sua nonna. È stata proprio l'anziana, con coraggio, a dare l'allarme alla polizia uscendo sul balcone di casa e attirando l'attenzione di una Volante di passaggio sotto il suo appartamento, in via Tartini.

Quando i poliziotti sono entrati nell'abitazione, hanno trovato il 29enne con ancora il coltello tra le mani. Arrestato, il ragazzo è finito a San Vittore.