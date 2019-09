Sente rumori sul tetto ed esce con la pistola in pugno, ma erano i vigili del fuoco: denunciato

Appena ha sentito rumori, non ci ha pensato due volte: ha impugnato la sua "arma" ed è uscito sul balcone. Peccato, però, che quegli sconosciuti che ha minacciato non fossero ladri o malintenzionati, ma "soltanto" pompieri al lavoro.

Un uomo di cinquantasette anni è stato denunciato domenica pomeriggio dagli agenti della Questura di Milano per aver puntato una pistola - che si è poi rivelata una scacciacani - contro alcuni vigili del fuoco che si trovavano sul tetto del condominio al civico 54 di via Cosenz, alla Bovisa.

I caschi rossi erano arrivati lì per una richiesta di intervento per "soccorso persona" e per entrare a casa dell'uomo che aveva bisogno di aiuto avevano deciso di passare dal tetto. Improvvisamente, però, da uno dei balconi della scala A si è affacciato il 57enne che ha mostrato l'arma ai pompieri.

Gli stessi vigili del fuoco hanno subito allertato i poliziotti, che in pochi minuti sono riusciti a rintracciare e identificare l'uomo, che era ancora nel suo appartamento. Gli agenti hanno verificato che la pistola era una scacciacani e hanno poi denunciato il 56enne per minacce aggravate.