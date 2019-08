"Faccio saltare tutto il palazzo": un uomo si barrica in casa armato, fermato dai carabinieri

Ha minacciato i genitori con un coltello. Poi, quando loro sono riusciti a sfuggire alla sua furia, si è barricato in casa e, in equilibrio al terzo piano, ha ordinato a tutti di stare lontani perché era pronto a fare una strage. Ma fortunatamente a evitare il peggio ci hanno pensato i carabinieri del Radiomobile, che sono riusciti a bloccarlo.

Mattinata di paura quella di mercoledì in largo Rio de Janeiro a Milano, dove un uomo di trentanove anni ha minacciato di far esplodere il palazzo dopo una lite con i suoi genitori.

Foto - L'uomo in equilibrio sul balcone

Il 39enne, che si trova ai domiciliari per una vecchia storia di stalking nei confronti dell'ex compagna, avrebbe discusso con la mamma e il padre e li avrebbe terrorizzati impugnando un coltello da cucina. Poco dopo, mentre i suoi genitori sono riusciti a fuggire, lui ha chiuso la porta e - in equilibrio sul davanzale del balcone, a oltre dieci metri da terra - ha detto di voler aprire il gas per far saltare in aria il palazzo.

L'uomo ha posto una sola condizione: parlare con i suoi avvocati perché convinto che la pena che sta scontando fosse ingiusta. Quando i legali sono arrivati sul posto - dove sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco e carabinieri - i militari del Radiomobile li hanno accompagnati alla porta del 39enne e approfittando di un suo attimo di distrazione sono riusciti a entrare nell'abitazione.

A quel punto l'uomo è stato bloccato e fatto visitare dai medici del 118, che lo hanno portato al Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di psichiatria. Per lui è scattata una denuncia per maltrattamenti in famiglia.

Foto - I soccorsi sul posto