Ragazzo minacciato con la pistola per aver buttato una cicca nel cestino: 49enne denunciato

Ha gettato la cicca che aveva appena finito di masticare nel cestino di un uomo. Ma quest'ultimo, non gradendo il gesto, ha reagito insultandolo e minacciandolo con una pistola. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi a Mortara, nel Pavese, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

La vittima, uno studente 18enne egiziano, si trovava insieme a due amici, un 19enne e un 17enne di Vigevano e Milano, quando ha buttato la gomma nel cestino dell'uomo, un disoccupato e incensurato di 49 anni.

Dopo essersi affacciato alla finestra, il 49enne ha insultato il ragazzo con una glock calibro 9x21. A quel punto i tre ragazzi hanno dato l'allarme al 112 e i militari sono accorsi sul posto. L'uomo è stato denunciato per minacce aggravate; sequestrate l'arma utilizzata, 50 cartucce, oltre a una pistola colt phyton 357 magnum e un fucile sovrapposto calibro 12, e un porto d’armi per uso sportivo. Le tre armi erano regolarmente denunciate ma sono state ritirate per precauzione.