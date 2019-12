Clienti pregiudicati e spaccio di droga: chiusi dalla questura un bar e un minimarket

Due locali di Milano si sono visti sospendere la licenza per 10 e per 15 giorni nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici da parte delle forze dell'ordine. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Milano ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza (Tulps) che colpisce i bar e i locali che vengono considerati "ritrovi" di persone pregiudicate o dove si siano verificati eopisodi gravi come spaccio di droga, risse e così via.

I locali colpiti dal provvedimento sono il minimarket Macelleria Kamal Ahmed di via Giovanni da Cermenate 24 (zona Famagosta) e il bar Girasole di piazza Gasparri 4 (zona Comasina). Ad entrambi i rispettivi gestori il provvedimento è stato notificato il 16 dicembre, rispettivamente dai poliziotti del commissariato Scalo Romana e del commissariato Comasina. Il minimarket si è visto sospendere la licenza per 10 giorni, il bar per 15.

Quanto al minimarket, negli ultimi tre mesi (in due differenti controlli degli agenti di polizia) è risultato frequentato da clienti pregiudicati e con precedenti per stupefacenti. Due clienti (uno per controllo) sono stati denunciati per spaccio: uno dei due aveva ben 2 mila euro in contanti oltre a un paio di grammi di hashish con sé.

Quanto al bar, in diversi controlli effettuati da marzo a novembre del 2019 sono stati identificati numerosi clienti con precedenti penali e di polizia oltre che per reati di droga, armi, contro il patrimonio e di resistenza a pubblico ufficiale. Non è la prima volta che a questo bar viene sospesa la licenza. Era avvenuto anche nel mese di ottobre del 2018, quella volta insieme al tabaccaio della stessa piazza: in quest'ultimo locale si era verificata una sparatoria.