"Vendono alcol take away di notte": tre minimarket chiusi e multati per 40mila euro

Vendevano alcol da asporto in orari notturni e per questo la polizia locale gli ha sospeso l'attività. Ad essere chiusi tre minimarket tra via Padova e piazzale Gabriele Rosa, che per aver venduto alcolici tra mezzanotte e le sei, violando la normativa, sono stati anche sanzionati per circa 40mila euro.

I titolari dei tre negozi di vicinato chiusi erano già stati sanzionati nei mesi scorsi per la stessa violazione ed è per questo che è stata disposta dalla prefettura di Milano la sospensione dell’attività, in due casi per una settimana e in un altro caso per due settimane.

Nel corso delle attività dei giorni scorsi, inoltre, gli agenti della locale hanno sequestrato un autonegozio per commercio itinerante oltre le due ore, in viale Brianza, multandolo anche per 15mila euro perché usava bombole a gpl. Altri due negozi ambulanti sono stati sanzionati in piazza Stuparich.