I lavoratori di Atm in ricordo di Shirley: fermata simbolica e 1 minuto di silenzio per lei sabato

I lavoratori di Atm si fermano per Shirley, la 49enne filippina morta sabato scorso nell'incidente di viale Bezzi che ha coinvolto un pullman, che ha "bruciato" il semaforo rosso, e un camion dell'Amsa.

"A distanza di una settimana il primo pensiero non può che andare a Shirley, alla sua famiglia e ai suoi cari, così come a tutte le persone coinvolte nell’incidente - si legge in una nota congiunta di tutte le sigle sindacali -. Un ulteriore pensiero va all’angoscia ed al dolore dei colleghi alla guida dei mezzi che, loro malgrado, e con dinamiche diverse, sono stati coinvolti in questa disgrazia".

"Su questo drammatico episodio, com’è doveroso, le autorità preposte dovranno approfondire le cause, le circostanze ed eventuali responsabilità che hanno portato all’incidente", anche se - stando ai primi accertamenti - il conducente del bus sarebbe passato con il semaforo rosso per "un mancamento".

"In ogni caso è importante porre la questione sulla presa di coscienza dei fattori di rischio presenti nella circolazione stradale di Milano, delle molteplici situazioni che quotidianamente siamo chiamati a vivere, costantemente, senza esclusioni, in una città sempre più frenetica. Investire ancora di più nella sicurezza non è un costo ma è un elemento fondamentale per poter erogare servizi delicati come i nostri, limitando al massimo i fattori di rischio", hanno sottolineato i lavoratori.

"Abbiamo tutti una grande responsabilità, ognuno di noi, in base al proprio ruolo e responsabilità, è chiamato a fare il massimo nel proprio ambito lavorativo perché si riducano al massimo i potenziali pericoli. È necessario ora più che mai - hanno chiesto - che la cittadinanza rinsaldi il proprio rapporto con i lavoratori di Amsa e Atm, da sempre vicini alle persone e quotidianamente impegnati in un servizio di enorme valore per la collettività".

"Come segno di cordoglio e rispetto, nella giornata di sabato 14 dicembre, in concomitanza con l’inizio dei funerali di Shirley Calangi, i lavoratori di Atm effettueranno una fermata simbolica alle ore 15.00, accompagnata da un minuto di silenzio, mentre il personale Amsa - hanno concluso i sindacati - si fermerà in corrispondenza della fascia di turno del mattino".