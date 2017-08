Miss Italia: tre lombarde tra le trenta finaliste

Legnano, San Donato e Garlasco. Da queste città provengono le tre ragazze lombarde che, con altre ventisette da tutta Italia, si contenderanno la fascia e la corona di Miss Italia 2017 a Jesolo.

Presentiamole, allora. La prima è la 18enne Francesca Valenti, di Legnano. La seconda è la sandonatese Martina Bassi, 22 anni. Chiude la 19enne di Garlasco Sara Croce. Non ce l'hanno fatta altre tre lombarde, eliminate nello step che, da sessanta, ha ridotto a trenta le concorrenti: Emma Parigi (Entratico, Bergamo), Trinidad Galindo (San Donato Milanese anche lei) e Giulia Gatta (Brescia). Quest'ultima aveva la fascia di Miss Lombardia.

L'appuntamento con la finalissima è per sabato 9 settembre, in diretta su La7. Francesca Valenti, la prima delle tre lombarde, abita a Legnano: diplomata al liceo scientifico, è iscritta a economia e ha praticato danza per 10 anni. Martina Bassi è diplomata al liceo economico sociale, studia relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa allo Iulm e lavora da quattro anni come cameriera in una pizzeria. Tifosa del basket, ha praticato nuoto agonistico. Sua collega di studi allo Iulm è anche Sara Croce, diplomata al liceo scientifico di scienze applicate. Ha lavorato come modella e, per sei anni, ha studiato canto alla scuola di musica del cantautore pavese Ron.

Dalla Lombardia provengono dieci "miss": è la seconda regione a pari merito col Lazio. Un titolo in più, e prima in Italia, è la Sicilia. Tre Regioni (Basilicata, Valle d'Aosta e Molise) non possono vantare alcuna "miss". Ma è dal 1990 che non vince una lombarda: l'ultima è stata la bergamasca Rosangela Bessi.