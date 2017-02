Milano, la moglie del cantante Manuel Agnelli derubata in farmacia: arrestato un operaio

Disavventura a lieto fine per la moglie di Manuel Agnelli, storico cantante degli Afterhours e da quest’anno giudice del programma di Sky X Factor.

Mercoledì mattina, mentre si trovava in una farmacia di Abbiategrasso - dove la coppia vive ormai da anni -, la donna è stata infatti derubata dalla sua borsa, che lei stessa aveva lasciato per un attimo sul bancone del locale per recuperare un prodotto dagli espositori.

Proprio approfittando del gesto della signora Agnelli, un uomo si è avvicinato alla borsa, l’ha lasciata scivolare in un sacchetto di plastica e si è allontanato immediatamente.

Quando la vittima si è resa conto di essere stata derubata ha dato l’allarme ai carabinieri, che grazie alle immagini delle telecamere della farmacia sono subito riusciti a risalire al ladro.

L’uomo, un operaio di trentotto anni, è stato identificato e denunciato a piede libero. A casa aveva ancora la borsa della donna, con circa cinquecento euro all’interno.