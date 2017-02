Da Zurigo a Milano in treno con 125 monete d'oro: ricercatore scoperto dalla finanza

Nella valigia nascondeva 125 monete d'oro, quasi 53mila euro di metallo prezioso, e stava viaggiando da Zurigo a Milano a bordo di un Eurocity. È stato fermato e sanzionato dai militari della guardia di finanza a Chiasso (Svizzera). Nei guai un ricercatore milanese di 57 anni.

L'uomo — come riportato in una nota diramata dalle fiamme gialle — è stato fermato durante i controlli a bordo del treno. Quando finanzieri e funzionari doganali gli hanno chiesto se avesse qualcosa da dichiarare ha risposto negativamente. Nella sua borsa sono state trovate le monete: 1.673 grammi d'oro.

Per lui è scattato un verbale per omessa dichiarazione valutaria. Le monete sono state trattenute dai militari in attesa della definizione del pagamento dei diritti doganali e delle sanzioni. Nei giorni scorsi un uomo si era finto diplomatico per entrare in Italia con 80mila euro.