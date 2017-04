Musocco, restaurato il monumento ai caduti: ecco le foto del prima e dopo, com'è cambiato

E’ tornato alla sua originaria bellezza il monumento in piazza Santorre di Santarosa. La scultura, che ricorda i caduti della prima guerra mondiale del Comune di Musocco, inglobato nel 1923 nel Comune di Milano, è stata oggetto di un importante intervento di restauro conservativo grazie al quale è stato possibile ripulire completamente le superfici dai notevoli depositi accumulatisi negli anni e restituire stabilità ad alcune componenti architettoniche labili.

L’intervento, piuttosto complesso per le parti più delicate e deteriorate dagli agenti esterni, ha riguardato sia le due statue di marmo rappresentanti l’Italia e la Storia, sia i due bassorilievi in bronzo che illustrano il risvolto religioso della morte dei soldati.

Oltre alla pulizia superficiale, sono state consolidate le parti ammalorate e ricostruiti i giunti e le sigillature dell’apparato basamentale e delle statue. L’intervento è stato completato con il rafforzamento della corona metallica che sovrasta il monumento e con la stesura di un materiale protettivo che consentirà, in futuro, di rimuovere con maggior facilità i depositi ferrosi legati alla vicinanza della linea tranviaria. Infine, è stata riqualificata l’area verde circostante la lapide.

Il restauro del Monumento di Piazza Santatorre di Monterosa si inserisce nella programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico legati al Centenario della fine della Grande Guerra. Recentemente sono stati recuperati il Monumento dedicato ai Caduti ed alle Vittime Civili dei Bombardamenti Austriaci di via Tiraboschi e il Monumento ai Caduti dell’ex Comune di Crescenzago di via Don Orione. Stanno inoltre iniziando, e si concluderanno entro giugno, i lavori di restauro del monumento dedicato all’Alpino che si trova presso i Giardini Valentino Bompiani, in via Vincenzo Monti.