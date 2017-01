L’ex sindaco Letizia Moratti condannata a risarcire 591mila euro al comune di Milano

L'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, il suo vice Riccardo De Corato e altre venti persone tra ex assessori della sua giunta ed ex funzionari di Palazzo Marino dovranno risarcire il Comune di Milano con 1 milione e 82mila euro per la vicenda dei cosiddetti "incarichi d'oro".

La decisione è stata presa dalla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti che ha condannato in via definitiva l'ex primo cittadino milanese, i suoi assessori e alcuni dirigenti comunali a risarcire il danno erariale provocato alle casse di Palazzo Marino durante il loro mandato politico, compreso tra il 2006 e il 2011.

La Moratti è stata stata condannata a versare, da sola, un risarcimento pari a oltre 591mila euro. Secondo i giudici della Corte dei Conti, è colpevole di aver assegnato undici incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione milanese, provocando così un danno per le casse di Palazzo Marino pari a 1 milione e 889mila euro. Ma anche di aver istituto un ufficio stampa alle sue dirette dipendenze per un danno erariale complessivo di 887mila euro.

Per i giudici contabili, si legge nella sentenza, l'operato di Letizia Moratti avrebbe avuto "il connotato della grave colpevolezza, ravvisabile in uno scriteriato agire, improntato ad assoluto disinteresse dell'interesse pubblico alla legalità e alla economicità dell'espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo spettante all'organo di vertice comunale". I magistrati hanno confermato anche la "grave colpevolezza della condotta" per tutti gli assessori che allora votarono le delibere con cui sono state conferite le consulenze d'oro.

La Moratti, però, non sarà l’unica a dover aprire il portafogli. L’ex vice sindaco De Corato dovrà risarcire 21.763 euro - per le stesse voci contestati alla Moratti - e gli ex assessori Tiziana Maiolo, Mariolina Moioli, Edoardo Croci e Carla De Albertis oltre ventunomila euro.