Milano, la folle furia di un 24enne: aggredisce un uomo senza motivo e morde i poliziotti

Prima contro un ragazzo, senza nessun motivo. Poi contro gli agenti che cercavano di fermarlo. Notte di follia quella di domenica per un giovane di 24 anni, italiano e visibilmente ubriaco, che è stato arrestato dopo aver mandato in ospedale un uomo e due poliziotti.

Il suo "spettacolo" è iniziato verso le 2, quando si è scagliato contro un 27enne olandese inrociato in via Tortona dopo una discussione per futili motivi. Quando sul posto è arrivata una Volante, il 24enne è andato su tutte le furie e ha aggredito gli uomini in divisa - uno dei quali è stato anche morso a un braccio - prima di essere bloccato e ammanettato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo olandese è finito al Policlinico in codice verde per essere medicato, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Al pronto soccorso sono finiti anche i due poliziotti, che hanno riportato otto giorni di prognosi a testa per la colluttazione. La folle notte del 24enne è invece finita in Questura, dove è stato dichiarato in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.