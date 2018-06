Senza documenti durante un controllo, 28enne morde al braccio un poliziotto

E' stato sorpreso senza documenti di identità durante un controllo sabato sera, in piazza Castello, e di fronte ai poliziotti ha perso il controllo, dando in escandescenze e aggredendo gli agenti.

In manette, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è finito un cittadino straniero originario della Guinea di 28 anni. Il ragazzo ha colpito al volto uno dei due agenti di pattuglia e lo ha morso, ferendolo al braccio destro e poi ha aggredito anche il secondo poliziotto.

Una volta immobilizzato il 28enne è stato accompagnato in Questura a Milano dove è scattato l'arresto. Sul conto del giovane sono emersi numerosi precedenti penali, anche specifici, per violenza, detenzione di sostanza stupefacente e tentato furto in appartamento.

I due poliziotti invece a causa delle ferite riportate hanno dovuto far ricorso alle cure mediche del Policlinico e hanno riportato lesioni guaribili in dieci giorni.