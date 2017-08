Morosi e mense scolastiche: Milano Ristorazione non recupera abbastanza

Soltanto 168 utenti su 672, da morosi sulle mense scolastiche, non lo sono più: tutti gli altri non potranno essere iscritti ai pre e post scuola, ma per ora solo per il mese di settembre. Potranno infatti mettersi nel frattempo in regola e partire dal mese successivo.

L'altra faccia della medaglia è che il buco di Milano Ristorazione, rispetto agli incassi teorici, è ancora lì. Meno di un milione di euro incassato da marzo a maggio, a fronte di sei milioni di credito, quando regolarizzarsi era obbligatorio per usufruire dei centri estivi. Anna Scavuzzo, vice sindaco con delega all'educazione, ammette che la percentuale di chi ha pagato è «al di sotto delle aspettative».

La stessa Scavuzzo promette comunque che la "condizione" di rimettersi in regola per potere iscrivere i figli ai centri estivi e ai pre e post scuola verrà ripresa anche negli anni a venire. E sono allo studio piani di rientro personalizzati per far sì che possa mettersi in regola il maggior numero di famiglie.

Il "buco" di Milano Ristorazione in cifre

Milano Ristorazione attende 5 milioni di buco "pregresso" e altri 6 milioni, di cui si è parlato, quindi undici milioni (abbondanti) in tutto. Per quanto riguarda invece i 6 milioni più recenti, le mense ai nidi non sono state pagate per un milione e 300 mila euro (oltre 2.100 morosi); le mense delle scuole materne "vantano" un buco di due milioni e mezzo di euro (7.500 morosi). Sono oltre 20 mila i morosi nelle scuole elementari per un buco di sette milioni di euro. Le scuole medie infine: 550 mila euro per 3.270 utenti).