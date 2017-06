Due cani mordono due bambini nella provincia di Milano

Due bambini sono stati morsi da cani a Cormano e Cambiago, in provincia di Milano, nella mattinata di sabato.

Il primo episodio a Cormano alle nove e mezza. La vittima è una bambina di dieci anni che si trovava seduta sul divano insieme al rottweiler di famiglia (sei anni d'età), che all'improvviso l'ha morsicata. Erano presenti la madre e il fratello maggiore, che hanno bloccato il cane.

La piccola è stata portata in ospedale: i sanitari le hanno messo alcuni punti di sutura alla guancia e l'hanno dimessa con dieci giorni di prognosi, lo stesso tempo disposto d'osservazione per il rottweiler per capire il suo stato.

Il secondo episodio a Cambiago un'ora più tardi, questa volta in strada: la vittima è un bambino di nove anni che sttava accarezzando un cane portato al passeggio dal proprietario, un 47enne. All'improvviso il cane ha morso all'inguine il bimbo, che è stato medicato e dimesso con quindici giorni di prognosi.

I carabinieri sono intervenuti in entrambi gli episodi.