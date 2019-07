Milano, ubriaco morde un dipendente Atm sulla metro: aveva solo provato a svegliarlo

Ha morso un dipendente di Atm che si era 'permesso' di svegliarlo per invitarlo a scendere dal vagone della linea verde (MM2) della metropolitana di Milano. L'uomo - che non è stato identificato - ha mal reagito perché probabilmente era in preda ai fumi dell'alcool anche se stava dormendo:

Dipendente Atm aggredito a morsi

E' accaduto sabato mattina poco prima delle 8.30. Il dipendente, 25 anni, dopo aver ricevuto la segnalazione della centrale operativa dell'Azienda Trasporti Milanese, ha individuato lo sconosciuto ubriaco alla stazione Cadorna.

Alla richiesta di scendere, l'uomo, prima di fuggire, ha dato un morso al braccio destro del 25enne che è stato medicato sul posto. Sul caso indagano le forze dell'ordine.