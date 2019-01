San Colombano, tramezzino le va di traverso durante l'aperitivo: donna muore soffocata

Si è accasciata al suolo priva di sensi. E non si è mai più ripresa.

Dramma sabato pomeriggio in un bar di via Mazzini a San Colombano al Lambro. Nel locale, in pieno centro città, ha perso la vita una donna di quarantatré anni, residente proprio nel paese milanese.

La vittima, riporta "Il Cittadino", è morta soffocata durante l'aperitivo a causa di un boccone - sembra un pezzo di tramezzino - che le è andato di traverso.

L'allarme è scattato alle 17.45, quando i testimoni hanno segnalato al 118 una donna esanime e in arresto cardiaco nel bar. Medici e infermieri hanno tentato a lungo di rianimare la 43enne, ma per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare e circa un'ora dopo è stato certificato il decesso.

I funerali della donna - che lascia mamma, sorella e fratello - sono previsti per martedì pomeriggio nella chiesa di San Colombano.