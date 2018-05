Milano, dramma nella casa famiglia per minori: bambina di quattro mesi sta male e muore

Alle 21.36 i medici del Buzzi si sono arresi. Hanno smesso di praticare le manovre di rianimazione sul suo corpicino e ne hanno dichiarato il decesso, per - tecnicamente - insufficienza respiratoria e arresto cardiocircolatorio.

Una bimba di quattro mesi, nata a gennaio del 2018 all'ospedale di Lodi, è morta giovedì sera in una casa famiglia di Milano. Teatro della tragedia è stata una comunità educativa in zona Lampugnano, che da anni accoglie i minorenni sottratti temporaneamente ai loro genitori in attesa di una decisione definitiva sul loro futuro.

La piccola era stata tolta a sua madre - una ragazza di ventisette anni - subito dopo la nascita su proposta dei servizi sociali di un paesino della provincia di Pavia e su decisione del tribunale per i minorenni di Milano perché la giovane non era stata giudicata momentaneamente in grado di crescere la bambina.

Così, lei era subito entrata nella comunità educativa di Milano, seguita da operatori e specialisti. Proprio in quella comunità giovedì sera si è consumato il dramma.

L'allarme è scattato alle 20.16 in punto, quando la piccola ha iniziato a mostrare i primi problemi respiratori. Soccorsa da un'ambulanza e un'auto medica del 118, la bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Buzzi in arresto cardiocircolatorio. Lì, i dottori hanno cercato a lungo di rianimarla ma un'ora e venti minuti dopo ne hanno dichiarato la morte.

Nella comunità educativa sono intervenuti anche i carabinieri, allertati dagli stessi soccorritori del 118. I militari, però, ad ora non hanno riscontrato alcuna anomalia e l'ipotesi più probabile è che la tragedia sia dovuta a cause naturali.