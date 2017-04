Milano, morta la giornalista Bonita Bianco

Si è spenta dopo una lunga malattia, a settantanove anni, la giornalista Maria Bona Bianco, famosa col nome di Bonita.

Milanese di nascita, per oltre quarantatré anni ha lavorato con le più grandi testate di allora e di oggi: dal “Corriere di informazione” ai periodici “Gente” e “Oggi”. Appassionati di spettacoli e cultura, non disdegnava incursioni nel mondo dello sport e in particolare della Formula 1, di cui era grande appassionata.

Allieva del direttore Vittorio Buttafava, vinse un premio di giornalismo con lo storico Bruno Pizzul e raccolse in carriera anche esperienza nella radio della svizzera italiana e nelle tante tv locali lombarde.

I funerali si terranno venerdì alle 9 alla parrocchia Mater Amabilis di via Previati.