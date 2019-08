Milano, dramma davanti al Tribunale: donna precipita e muore mentre pulisce i vetri. Foto

La scala che si intravede dalla finestra ancora aperta, dalla quale a tratti sbuca la mano di un poliziotto impegnato nei rilievi. Un'altra Volante ferma all'ingresso del condominio, signorile come tutti quelli della zona. E il suo corpo a terra, già tragicamente privo di vita.

Dramma martedì mattina in centro a Milano, dove una donna di cinquantaquattro anni - una cittadina filippina - è morta dopo essere caduta da una finestra al quarto piano di un palazzo al civico 2 di via privata Cesare Battisti.

Pochi attimi prima delle 10, la 54enne - che lavorava lì come domestica - ha fatto un volo nel vuoto di oltre dieci metri e si è schiantata sull'asfalto in corso di Porta Vittoria, dove si affaccia l'edificio, proprio davanti alla fermata del tram di fronte all'ingresso del tribunale di Milano. Immediatamente soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo.

Con ogni probabilità si è trattato di un tragico incidente, come testimoniato anche da quella scala rimasta lì davanti alla finestra aperta. È verosimile - secondo i primi accertamenti dei poliziotti - che la vittima stesse pulendo i vetri e che poi, per cause ancora non chiare, abbia perso l'equilibrio cadendo in strada. La 54enne era regolarmente assunta dai proprietari di casa, che in questo momento sono fuori per le vacanze.

Foto - La finestra da cui si intravede la scala