Canegrate, donna di 39 anni trovata morta in casa

Dramma a Canegrate, in provincia di Milano, nella serata del 9 marzo: una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa di via Terni. Non è ancora noto alcun dettaglio. Per il momento si sa che, intorno alle nove e mezza di sera, è stato dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 (un'ambulanza ed una automedica) ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri locali. Per la donna, però, non c'era più nulla da fare e i sanitari ne hanno constatato il decesso.