Investita da treno, morta 62enne. Circolazione in tilt sulla Milano-Chiasso

Una donna di sessantadue anni è morta investita da un treno a Camnago, in via Tintoretto, poco prima delle 14 di mercoledì 10 gennaio. Il treno coinvolto è l'Euro City Zurigo-Milano. Pesantissime le ripercussioni sulla tratta ferroviaria Milano-Monza-Como-Chiasso. La donna, secondo quanto si apprende, risiede nei pressi della ferrovia.

Non sono note le cause dell'incidente ma si tratterebbe di un gesto volontario. La linea è stata interrotta su disposizione dell'autorità giudiziaria in entrambe le direzioni. Indaga la polizia ferroviaria.

Reti ferroviarie italiane (Rfi) rende noto che la circolazione ferroviaria, sospesa dalle 14.25, è ripresa alle 19.20. L'Euro City coinvolto nell'incidente ha ripreso la corsa alle 19.05, mentre gli altri treni (regionali e a lunga percorrenza) hanno subito ritardi fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni.