Dramma davanti al centro di emergenza: donna muore d'infarto

Dramma davanti al centro di emergenza sociale di via Sacile: nella notte tra sabato e domenica, una donna di quarantadue anni di etnia rom è stata stroncata da un attacco cardiaco. La donna aveva un marito, tre figli e i genitori. La notizia è stata diffusa da Rete Rom e dal Giorno. Secondo quanto viene riferito, la donna dormiva su un materasso per la strada, in seguito ad uno sgombero dell'accampamento nel boschetto limitrofo, e c'è divergenza tra Rete Rom e la Casa della Carità (che gestisce via Sacile) riguardo alla prontezza con cui il custode del centro di emergenza avrebbe telefonato ai soccorsi dopo essersi accorto che la donna stava male.

La donna di quarantadue anni aveva problemi di salute, secondo quanto spiega Rete Rom, e aveva anche esibito un certificato medico. Al dramma si aggiunge quindi anche il "giallo".