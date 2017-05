Figlia morta, una mamma brianzola lotta con la burocrazia milanese

Ci sono momenti della vita in cui i gangli della burocrazia suonano beffardi o fastidiosi, più del solito e più del dovuto.

Uno di questi è sicuramente la morte di un proprio caro. Non foss'altro che perché, in quel momento, a tutto si pensa e su tutto si è concentrati tranne che sulle procedure burocratiche: che, pure, sono indispensabili. Ma che - se creano ostacoli e complicano oltremodo i vari iter da seguire - finiscono con l'essere particolarmente odiosi.

Ne sa qualcosa una madre di Brugherio, la cui figlia di vent'anni è morta il 17 aprile ed è stata cremata il 26 dello stesso mese. La donna, Manuela Colombo, il 5 maggio aspettava ancora il nulla osta per portare a casa le ceneri della propria figlia, ma anche per ottenere i certificati di morte dal proprio Comune di residenza, necessari per adempiere a varie incombenze, alcune delle quali con scadenze piuttosto ravvicinate (entro trenta giorni dal decesso).

Insomma, il 5 maggio, ancora con la profonda tristezza per avere perso la figlia ventenne, una madre è costretta pure a trepidare nell'attesa di certificati per i quali serve un'autorizzazione da un Comune all'altro, per potere proseguire con gli adempimenti, e nessuno le dava risposte certe. Così la donna ha scritto una email ad assessori, consiglieri e funzionari del Comune di Milano. Una email dai toni cortesi ma fermi.

L'email pare abbia sortito effetti. Lo riferisce il Corriere: un funzionario del Comune ha alzato la cornetta del telefono per conferire con la madre, dopo avere esaminato il caso, e le ha fatto sapere che mancava la firma del marito nella pratica per avere le ceneri della figlia. La donna sostiene che nessuno glielo aveva detto e si chiede quando glielo avrebbero comunicato senza la sua email di protesta. Per i certificati la questione non è ancora chiarita: dagli uffici di via Larga hanno riferito alla donna di avere già trasmesso tutto a Brugherio, ma il Municipio brianzolo per ora starebbe ancora aspettando.