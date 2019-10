Tragedia in stazione a Firenze: ritardi per i treni dell'alta velocità

Tragedia ferroviaria nei pressi di Firenze e conseguenze sulla circolazione dei treni anche da e per Milano, nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre. Poco dopo mezzogiorno, alla stazione di Rifredi, una ragazza di 21 anni è deceduta dopo essere stata travolta da un treno in transito.

In corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e della polizia ferroviaria. Il dramma ha avuto conseguenze sulla circolazione dei treni con ritardi anche di oltre 70 minuti per il treno FA8429 per Roma. Il Frecciarossa 9628 per Milano Centrale è segnalato con 54 minuti di ritardo; 37 i minuti per il Frecciarossa 9630, sempre per Milano Centrale.

La circolazione è comunque in via di regolarizzazione.