Incendio in via Monteverdi: donna di 98 anni, invalida, morta tra le fiamme in casa | FOTO

Non è riuscita a scappare dalle fiamme. È rimasta intrappolata, a letto, in quel labirinto di fuoco che è diventata la sua abitazione.

Una donna di novantotto anni, invalida, è morta giovedì pomeriggio a Milano in un incendio che ha distrutto il suo appartamento, una casa al terzo piano del condominio al civico 1 di via Monteverdi, zona Loreto.

Il rogo, le cui cause sono tutte da accertare, è divampato poco prima delle 18 proprio nell’abitazione della vittima, la novantottenne Chiara Covini che soltanto tre giorni fa aveva festeggiato il suo compleanno.

Le fiamme, visibili anche dalla strada, si sono poi propagate al piano superiore, annerendo la facciata del palazzo, col fumo che è entrato anche negli appartamenti al piano superiore.

VIDEO | Incendio devasta una casa in via Monteverdi: morta donna

Sul posto, sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, che - con l’ausilio di due autoscale - hanno spento le fiamme. Poi, nell’appartamento dell’anziana la scoperta del dramma.

La novantottenne, secondo una primissima ricostruzione, era da sola in casa perché la badante si era allontanata per pochi minuti. Al ritorno, è stata lei stessa a segnalare ai pompieri la presenza della donna in casa, ma quando i caschi rossi l'hanno trovata era ormai troppo tardi.

Nel rogo è rimasto lievemente intossicato anche un ragazzino di dodici anni, accompagnato al Niguarda a scopo precauzionale.

Sull'incendio e sulla morte dell'anziana indagano i carabinieri della stazione di Milano Porta Garibaldi. L'intero palazzo, sei piani, è stato evacuato.