Legnano, donna investita e uccisa da un treno in stazione: circolazione in tilt e ritardi

Dramma lunedì mattina in stazione a Legnano. Verso le 9.10, una donna - la cui identità non è al momento ancora nota - è stata investita da un treno. La tragedia è accaduta al binario 1, dove in quel momento era in transito il convoglio 5309, partito da Porto Ceresio e diretto a Milano Garibaldi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. I tentativi di salvare la vita alla signora sono stati inutili e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Stando ai primissimi accertamenti, la donna si sarebbe lanciata volontariamente sotto il treno in corsa.

Circolazione dei treni in tilt

Per permettere i soccorsi, Trenord è stata costretta a rallentare la circolazione sulle linee Domodossola-Milano, Porto Ceresio-Milano, Luino-Milano e Treviglio-Milano-Varese. "La circolazione della direttrice è rallentata per accertamenti di sicurezza in corso da parte delle forze dell'ordine nella stazione di Legnano. Sono possibili - ha informato la stessa Trenord - ritardi fino a circa 60 minuti e variazioni".

Trenord fa sapere che "con il titolo di viaggio già in loro possesso, i clienti possono utilizzare i treni in partenza da Varese Nord in direzione Milano Cadorna e viceversa".

I bus sostitutivi

Da Varese fino a Porto Ceresio; ferma a Induno Olona, Arcisate, Bisuschio Viggiù. Partenza prevista per le ore 10:10.

Da Legnano fino a Rho; ferma a Canegrate e Parabiago. Partenza prevista per le ore 10:15.