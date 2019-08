Milano, dramma a Rogoredo: ragazza di 28 anni muore travolta da un treno in stazione

Dramma martedì pomeriggio alla stazione di Rogoredo. Pochi attimi prima delle 19.20, una ragazza di ventotto anni - una giovane italiana - è morta investita da un treno alta velocità che era in ingresso allo scalo ferroviario. Il dramma, stando a quanto appreso, si è consumato al binario 7.

La 28enne è stata immediatamente soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare. In stazione sono intervenuti anche gli agenti della Polfer: stando ai primi accertamenti sembra che alcuni testimoni abbiano visto la giovane lanciarsi volontariamente sui binari. Al momento quindi la pista privilegiata è quella del suicidio.

La circolazione dei treni ha subito forti disagi, con i convogli che hanno accumulato ritardi fino a trenta minuti.