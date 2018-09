La legionella fa un'altra vittima a Milano: è morta una donna ricoverata insieme al marito

La legionella fa un'altra vittima. Una donna di 92 anni è morta all'ospedale Niguarda di Milano.

A dare la notizia è l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, precisando che sono tre i casi di legionella verificatisi a Milano, nell'ultimo periodo. Le persone contagiate seono un uomo di 66 anni, già dimesso, e di una coppia di anziani coniugi. "Il marito, del 1930, è tuttora ricoverato presso l'ospedale Niguarda, mentre la moglie, del 1926, è purtroppo deceduta", ha spiegato Gallera. L'assessore ha precisato che non c'è "nessun allarme".

"Le indagini epidemiologiche dell'Agenzia per la tutela della salute sono tuttora in corso, riteniamo quindi - ha detto Gallera - fino a prova contraria, che questi casi rientrino nei circa 250 che ogni anno si verificano in Ats Milano"

"I casi complessivi sul territorio di Ats – ha proseguito Gallera – sono 177 per il 2016, 254 per il 2017, 247 (a cui vanno aggiunti i 52 del cluster di Bresso) fino al 31 agosto 2018, con evidenza di un trend in crescita negli ultimi anni, con un andamento analogo a quanto registrato a livello regionale (625 nel 2018, 633 nel 2017, 474 nel 2016, 491 nel 2015). Mentre i decessi sono stati 52 nel 2018, 60 nel 2017, 44 nel 2016, 50 nel 2015. A Bresso il numero di casi registrati rimane invariato: 52 casi di cui 5 decessi", ha concluso.