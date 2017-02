Allarme meningite a Milano: è morta un'altra donna, grave anche una bambina di sette mesi

Dopo le due studentesse della Statale, Flavia e Alessandra, e la professoressa Vittoria Patti, a Milano la meningite fa un'altra vittima.

"Purtroppo la notte tra mercoledì e giovedì si è verificato ancora un decesso per sepsi meningococcica. Si tratta di una donna, residente a Truccazzano, che martedì scorso, 14 febbraio, era stata ricoverata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano già in gravi condizioni. Non abbiamo ancora notizia del ceppo di meningococco che ne ha causato la morte, gli esami sono ancora in corso".

A dare la notizia è l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. "La donna - ha spiegato Gallera - di 49 anni, lavorava presso un'azienda della provincia di Monza e Brianza pertanto il personale del Servizio di Igiene Pubblica di ATS Città Metropolitana di Milano sta mettendo in atto tutti gli interventi di profilassi necessari in stretta collaborazione con ATS Brianza".

"La profilassi antibiotica - ha proseguito - è già stata attivata nei confronti dei quattro famigliari e dei dodici contatti stretti. In questo momento è in corso un incontro informativo presso la sede parrocchiale al termine del quale il personale sanitario di ATS distribuirà il farmaco per la profilassi ai trentasette minori ed ai ventitré adulti, individuati come contatti stretti. Siamo in attesa degli esiti dell'indagine epidemiologica per procedere ad un eventuale ampliamento dei contatti da sottoporre a profilassi".

"ATS Città Metropolitana di Milano - ha sottolineato l'assessore - in accordo con il sindaco di Truccazzano, ha provveduto ad inviare una nota per la cittadinanza con informazioni sulla malattia e sugli interventi di profilassi previsti".

GRAVE ANCHE UNA BAMBINA DI MILANO. INFO SUI VACCINI