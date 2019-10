Giù dalla finestra dopo la visita col medico: musicista della Scala muore davanti al figlio

Un volo nel vuoto fatale, che non le ha lasciato scampo. Dramma venerdì pomeriggio in pieno centro a Milano, in zona Porta Venezia, dove una donna di quarantasette anni - musicista del teatro alla Scala - è morta dopo essere precipitata dalla finestra di casa sua, al terzo piano.

La tragedia si è consumata alle 17, mentre la 47enne si trovava nell'abitazione con la mamma, il figlio e il suo medico. Stando a quanto riferito dalla Questura, che ha effettuato tutti gli accertamenti, la donna aveva appena ricevuto la visita a domicilio del dottore, che aveva consigliato successivi approfondimenti in ospedale. Proprio mentre il medico stava per uscire, però, la donna sarebbe caduta nel vuoto.

Secondo gli accertamenti dei poliziotti, sembra che da qualche settimana la vittima stessa attraversando un momento difficile a causa della morte di un familiare a cui era molto legata. Gli agenti sono praticamente certi, anche grazie alle testimonianze dei presenti, che si sia trattato di un gesto volontario.