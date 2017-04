Muore a soli 20 anni per un male sconosciuto: donati gli organi

"Silvia da ieri è un angelo che ci guarda da lassù. Da quello spazio infinito che a noi, ancora umani, non è possibile conoscere. Dolce e fortissima figlia mia ti amerò per sempre e so che per sempre tu ci aiuterai a vivere qui".

Con queste parole mamma Manuela ha dato il triste annuncio della morte di Silvia, volata via a vent'anni a causa di una malattia sconosciuta. Silvia Tassinari, di Brugherio (Brianza), è morta qualche giorno fa. A portarla via e strapparla troppo presto all'abbraccio dei suoi cari e all'affetto degli amici è stato un male sconosciuto contro cui da qualche tempo aveva iniziato a lottare. Nonostante gli sforzi dei medici e il lungo ricovero, nulla si è potuto. La giovane aveva iniziato a sentirsi male circa un mese fa, con problemi alla vista. Da lì esami e visite continue. Non sarebbe stato un tumore a colpirla, nè meningite.

Nonostante il tragico destino che ha dovuto affrontare Silvia ha voluto fare un ultimo gesto di generosità e ha donato i suoi organi per salvare altre vite: alla ragazza sono stati espiantati il fegato, il pancreas e i polmoni che permetteranno a chi ne ha bisogno di respirare e vivere il tempo che lei non ha avuto.

L'ultimo saluto alla ragazza si è tenuto venerdì pomeriggio nella parrocchia San Bartolomeo. In tantissimi hanno voluto essere presenti per ricordare Silvia e salutarla per un'ultima volta.

"Poi tutti voi potrete salutarla quando vorrete perchè lei è già in mezzo a noi, non visibile agli occhi ma visibile al cuore e ai pensieri" ha scritto Mamma Manuela.