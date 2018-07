Sta male in spiaggia e si accascia: turista milanese muore durante la vacanza a Gabicce

Dramma in spiaggia a Gabicce Mare. Domenica pomeriggio, una donna di settantanove anni - una turista milanese - è morta sul bagnasciuga del "Bagno 10" stroncata, con ogni probabilità, da un malore.

La signora si è improvvisamente accasciata in pochi centimetri di acqua e a nulla è valso l'intervento dei bagnini - allertati dalle persone presenti in spiaggia -, che hanno immediatamente praticato il massaggio cardiaco alla vittima. Al loro arrivo sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 79enne.

Sulla spiaggia, per le formalità di rito, sono poi intervenuti anche gli uomini della capitaneria di porto.

Sabato pomeriggio, meno di 24 ore prima, un secondo turista milanese era morto durante le sue vacanze. Guido Elmi - ottantadue anni - era stato travolto e ucciso sul colpo da un camion a Pescolusce, nel Leccese, dove la vittima era arrivata proprio per trascorrere qualche giorno al mare.