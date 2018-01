Treno deragliato a Pioltello, tre donne morte a bordo: ecco chi erano le vittime del disastro

Pierangela Tadini, cinquantunenne originaria di Caravaggio ma da anni residente a Vanzago. Giuseppina Pirri, trentanove anni di Cernusco sul Naviglio che da un po' si era trasferita a vivere Capralba insieme alla sorella e ai genitori. E Ida Maddalena Milanesi, sessantuno anni, chirurgo dell'ospedale neurologico Carlo Besta di Milano.

Sono loro le vittime del tragico incidente ferroviario di Pioltello, dove giovedì mattina - alle 7.01 - un treno regionale è deragliato. Tre carrozze del vagone, dopo lo schianto con un palo, si sono "distese" sui binari e si sono accartocciate su se stesse trasformandosi in una trappola mortale per le tre donne.

Altre sei persone - che si trovavano a bordo dello stesso treno - sono state soccorse in codice rosso, una delle quali è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza, tre al San Raffaele e una all'Humanitas di Rozzano. Venti i feriti in codice giallo e trenta le persone soccorse in codice verde per lievi ferite. Per altre ottanta persone a bordo del convoglio, rimaste coinvolte nell'incidente, non è stato necessario ricorrere al trasporto in ospedale.

A causare la tragedia, stando ai primissimi accertamenti, potrebbe essere stato un problema a un binario, che avrebbe ceduto circa un paio di chilometri prima del luogo in cui poi il treno è deragliato.